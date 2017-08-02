﻿ 19-летние юноши утонули

Произошло это вечером 30 июля на водохранилище Жарабутак близ Хромтау.

- В 18-25 нам сообщили, что в водохранилище в Абайском сельском округе утонули 2 парней 1998 года рождения. В 18-56 еще до выезда спасателей стало известно, что, тела утонувших вытащили, и мы туда не выехали, - рассказали в оперативно- спасательном отряде ДЧС.

По словам жительницы Хромтау, которая позвонила в «Диапазон» , и представилась другом семьи одного из погибших, парни выросли в Хромтау, после 9-го класса уехали учиться в Россию, приехали к родным на каникулы.

- Их похоронили 1 августа. Оба из благополучных семей. Эта страшная трагедия для родных. Тела некому было вытащить. Отец одного из погибших сам бегал, искал акваланг, нырял в воду. Водохранилище у нас очень глубокое. Когда жарко, весь Хромтау там купается. Ни знаков, ни ограждений. Может, после случившегося что-то предпримут, - поделилась женщина.