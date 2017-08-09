﻿ Следи за автобусом в своём смартфоне

Следи за автобусом в своём смартфоне

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Следи за автобусом в своём смартфоне

На фото: Приложение позволяет видеть где находится автобус и время его прибытия на остановку || Фото автора.

Актюбинцы смогут проследить за своим автобусом с помощью мобильного приложения «AktobeBUS», передаёт газета «Диапазон».

Мобильное приложение «AktobeBUS» разрабатывал акимат с января этого года. Оно даст возможность актюбинцам в режиме реального времени отслеживать пассажирский транспорт и выбирать нужный маршрут.

Как обещают чиновники, приложение позволяет видеть, где находится автобус, время его прибытия на остановку, расписание автобусов Актобе, а также там есть функция построения маршрута от точки А до точки Б. Скачать приложение можно в сервисах «AppStore» и «PlayMarket», но пока оно на стадии тестирования.

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