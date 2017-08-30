﻿ Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли

Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли

Автор:
Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли

На фото: СТО «Нурболат» получила название в честь сына владельца. Она работает с 1995 года. || Фото Юрия ГЕЙСТА

На месте его станции техобслуживания построят дорогу. Бизнесмену предложили место на автостоянке по Тургенева, где уже 20 лет 200 актюбинцев ставят машины. И водители, и бизнесмены возмущаются.

Онгарган Бекешев инженер-механик, в 1995 году решил открыть свою шиномонтажку. Место дали на ул. Тургенева, около моста, там была стихийная свалка. Предприниматель все расчистил, отремонтировал старый вагончик и с нуля построил бизнес. В 2002 году землю под СТО выкупил, до этого ее арендовал.

– Место проходимое, люди работали у меня, платил налоги, – рассказал газете «Диапазон» Онгарган Бекешев. – Начались проблемы в октябре 2016 года. Я хотел сделать реконструкцию СТО «Нурболат», есть готовый проект. Но разрешение не дали, сказали: на этом месте будет транспортная развязка. Четверо работников тут официально трудятся, я выплачиваю отчисления, медстраховку, кормим семьи.

Бекешеву предложили земельный участок на автостоянке на ул. Тургенева, все расходы ему придется нести самостоятельно. На новом месте нужно провести электроэнергию, канализацию, водоснабжение и тепло.

– Мне сообщили устно, официального документа с датой, когда освободить землю, нет. 24 августа пришли из земельного и ЖКХ и сказали, чтобы я ломал все, – говорит директор СТО «Нурболат». – Но дайте тогда соответствующую землю, согласно Земельному кодексу. Мне должны компенсировать все расходы, убытки, связанные с переносом.

Предприниматель возмущен, что помимо расходов из-за переезда СТО не будет работать длительное время, упущенную выгоду никто не возместит, работники могут остаться без заработка. Несколько дней назад к СТО подъехал экскаватор и ковшом зачерпнул землю, чтобы перекрыть въезд на территорию. Бизнесмен говорит, что люди не представились, но сказали, что это больше не его земля.

К слову, сама СТО стоит 9 млн 841 тыс. тенге.

Автовладельцы, оставляющие машины на автостоянке, тоже возмущены. Эта автостоянка самая большая на ул. Тургенева, там 200 парковочных мест, есть шиномонтажка, работают 12 человек. Арендаторам Даази Омарову и Жангерею Карасаеву аренду не продлевают с октября, причем письменного ответа из акимата тоже нет. Арендатор стоянки Жангерей Карасаев говорит, что уже 2 раза продлевал аренду по 10 лет. Обслуживает она район ул. Тургенева от пр. Молдагуловой до пр. Абая.

– Продлевать аренду не хотят. Куда деваться людям? – говорит Жангерей Карасаев [на фото]. – В устной форме нам сообщили, что перенесут СТО сюда, а о продлении аренды или разрешении на выкуп ответа нет.

Второй арендатор, председатель диаспоры Дагестана Даази Омаров рассказал, что был на встрече с акимом:

– У нас был «круглый стол», и Бердыбек Машбекович сказал: если стоянка стоит на положенном месте, то ее не закроют. Это специальная стоянка для машин, недалеко от железной дороги. Мы здесь 25 лет, а нашу землю забирают? Всю ул. Тургенева продали под рестораны. Выкупить землю нам не дали и аренду не продлевают. Детям негде играть во дворах, людям негде ходить, а машины негде ставить. А здесь многие оставляют машины десятилетиями, – сказал Даази Омаров.

Услугами автостоянки пользуются больше 200 водителей, есть и легковые, и грузовики. Если ее закроют или сократят парковочные места, машины ставить больше некуда. Во дворах все заставлено машинами, к тому же там промышляют автоворы. Водители намерены отстаивать свою автостоянку.

Жандос Баирханов,

замакима города:

« Владельца этого земельного участка мы... земельный участок поменяли. Он будет расположен чуть дальше по ул. Тургенева. Основание – там будет строиться развязка транспортная. Если он думает, что акимат его просто так забирает, то нет. Его земельный участок мы не забирали, его перенесли. Если он сам написал письмо, чтобы земельный участок перенести, какой может быть ещё аргумент? Есть его заявление о переносе земельного участка. Мы могли бы забрать его участок на государственные нужды, в связи со строительством транспортной развязки. Улица Тургенева будет пробиваться дальше до ул. Маметовой, где прокуратура. Сейчас разработали проект. Касательно раскопки, там ведутся работы к отопительному сезону, «Акбулак» свои сети ремонтирует. А стоянка там неухоженная, в связи с этим мы дали земельный участок, где он будет строить свой автосервис и кафе. Часть земельного участка мы ему оставили, а на другой будет проходить ливнёвка».

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
31.08.2017, 14:23
  
Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК
30.08.2017, 15:46
  
Возле «Электрона» невозможно пройти пешком 54
30.08.2017, 13:02
  
Из-за этой стройки к нам не заедет пожарная машина - жильцы домов на улице Тургенева 2
16.08.2017, 19:20
  
Начался суд по громкому делу беглого инвестора, заявившего о рейдерском захвате его бизнеса 10
16.08.2017, 21:02
  
Водохранилище оградили. Дороги нет 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (14):
Сортировать:
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Прям рейдерские захваты из 90-х какие-то, как почитаешь статью. 
А как прочтешь ответ ниже официальный - то всё путём и по закону!

Получается где-то информация "не совсем достоверная"?)))
Ответить
31.08.2017, 09:13
фото пользователя taxsist2
taxsist2
все законно, при строительстве дорог, мостов по генеральному плану государство землю имеет право изъять для госнужд.  Там заезд(в СТО) и выезд вообще неудобный, аварийные ситуации создаются, это при всем, что не особо там много машин. Равноценно предложили участок на стоянке, там заезд сделает нормальный, а развязка на этом месте давно проектировалась т.к машин много становится и ситуация будет постоянно стоять остро.
Ответить
31.08.2017, 09:26
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Тогда предлагаю "отобрать" СТО тоже на Тургешке, там где был старый переезд и вернуть его городу! Так и пробки в Жилгородке меньше станут!
Ну раз уж всё законно хотят делать!
Ответить
31.08.2017, 10:16
фото пользователя Keks1
Keks1
logovaldis, тот переезд лет так 30 как точно закрыт. А может и больше. Хотя, наши "архитекторы" запросто смогут его на генплане города нарисовать и попытаться восстановить.))) 
Ответить
31.08.2017, 10:27
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Ну а что мешает его открыть? 
Раз "виртуальные многолетние развязки", которые обещает каждый новый глава города, так и остаются фантастикой!
Понимаю, что это анахронизм и так уже лучше не делать, но зато дешево и сердито. Ведь два ЖД переезда и три путепровода (два из которых - старые, а один так-то вообще обещали снести пару лет назад) в городе - это печально!
Ответить
31.08.2017, 10:30
фото пользователя Keks1
Keks1
Переездов у нас больше, чем 2 ))) Да и путепроводы вы не все посчитали. Только в 11 мкр. есть 2 способа ж/д пути пересечь. Анахронизм - это железная дорога, которая город делит на 2 части. Завидую городам, в которых эту функцию река выполняет.  
Ответить
31.08.2017, 10:35
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Я ж учел самые популярные! fellow
Это вы намекаете про вечно раздолбанную и затопленную дождями улицу Маншук Маметовой, что проходит ПОД жд путями?
Ответить
31.08.2017, 10:43
фото пользователя Keks1
Keks1
А чем не "путепровод"?))) Сельмашевский мост лучше что ли?))) Или переезд на Шанхае? Там тоже можно проехать, если постараться и ходовку не особо жалко.
Ответить
31.08.2017, 10:56
фото пользователя Aleks
Aleks
"Сейчас разработали проект.Ж. Баирхановlol - какой раз опять разработали проект? Потом проект опять завернут. Это уже проходили и кажись не один раз.

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/46531-kolco-v-rayone-cona-budet.html
Ответить
31.08.2017, 16:09
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Вот еще в 2012 году там отметился наш taxsist2 (я так понимаю, это один и тот же человек, просто аккаунт новый). И справедливости ради нужно отметить довольно годный комментарий был:

Taxsist
пипец, а скока новый стоит проект? этот тоже за 9 млн.заказали новый тоже наверное никак не меньше будет, присоединяюсь к тем кто говорил о том, что надо взыскать деньги с тех, кто создал проект который на ...й никому не нужен стал. 
Ответить
31.08.2017, 16:18
фото пользователя horrorz
horrorz
Проезжал сегодня мимо этой СТО - так там яму не просто заровняли и засыпали гравием - заасфальтировали - видимо хозяин трактора, по чьей команде вырыли яму понял свою ошибку и быстренько заметает следы, чтобы отбор собственности происходил по "закону".
Ответить
31.08.2017, 19:03
фото пользователя Maxx
Maxx
Последний комментарий в статье, который от замакима города, на каком языке? Слова вроде русские... Почему-то вспомнил мэра Киева))
Ответить
31.08.2017, 21:40
фото пользователя ферзя
ферзя
Если земля арендованная и срок аренды истек, то какие могут быть претензии что аренду не продлевают? Тут основным является право собственника, даже если собственник государство. И все выглядит корректно. Землю надо было своевременно выкупать, либо решать вопросы о долгосрочной аренде. Если земля выкуплена, то планы города идут за интересами собственника, тут следует государству попятится в своих желаниях либо предложить такие возможности что заинтересуют собственника. Если долгосрочная аренда, то следует, раз уж государство нарушает договор, компенсировать арендатору расходы. Иначе в простонародье это кидок и не к лицу стране заинтересованной в инвестициях. По статье я так и не понял о каком виде собственности идет речь. Начинается вроде как про выкупленные, потом вроде как срок аренды закончен, и потом долгосрочные аренды. Думаю что тут все вперемешку вероятно.
Ответить
01.09.2017, 12:02
фото пользователя ферзя
ферзя
Что касаемо старого переезда который в свое время безмозгло снесли, а дорогу к нему застроили, то тут следует признать безмозглость властей и дальновидность советов. И очень жаль что за тупость одних попадают другие. Но то что актуальность этой развязки была всегда - неоспоримо. Только вот доходит медленно. 
Ответить
01.09.2017, 12:09
Последние новости раздела
Поздравления первоклассникам принимаем до 4 сентября
Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева
Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы
Рыбак поймал 12-килограммового карпа
На мольбу о помощи из аварийного дома акимат ответил отпиской
После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело 79
Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров 2
В Актобе обнаружили труп мужчины
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа 2
Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти 2