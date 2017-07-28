﻿ ​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой

На праздничную церемонию позвали около 200 гостей.

Вчера 26-летний внук Аллы Пугачевой женился на 20-летней студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алене Красновой, сообщает "Комсомольская правда"





На свадьбу позвали около 200 гостей, а для новобрачной заказали аж два свадебных платья.

Молодые в окружении родителей Никиты: Владимира Преснякова -младшего и Кристины Орбакайте.





"Никита говорит, что Алена на меня похожа. Мол, такая же юморная и общительная. Мы подарим один подарок от семьи Пресняковых. Зато большой", - рассказала перед торжеством вторая бабушка жениха Елена Преснякова.





Мама Никиты певица и актриса Кристина Орбакайте частично взяла на себя хлопоты по организации свадьбы. Это будет ее подарком к торжеству.





Вот за этим цветочным троном сидели молодые. Подобный цветочный декор банкетного зала стоит около 4 миллионов рублей.

А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги.

По словам самой невесты, Алены Красновой, конверт с хрустящими купюрами - самый удачный свадебный презент.

Во время первого свадебного танца молодые показали чудеса акробатики: взмывали на страховочных веревках к потолку, переворачивались вверх ногами и кружились.









Свадебная вечеринка закончилась выносом огромного торта в виде айсберга. Автор кулинарного шедевра - звёздный кондитер Ренат Агзамов.