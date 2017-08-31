﻿ Грузовик наехал на людей в центре Москвы

Грузовик наехал на людей в центре Москвы

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Грузовик наехал на людей в центре Москвы

Среди пострадавших оказалась певица Линда и ее племянница.

На Каретном ряду в Москве грузовик "МАЗ" сбил пешеходов, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшими в инциденте оказались певица Линда и ее племянница, передают российские СМИ.

Это случилось около 20:10 по московскому времени. В городе был объявлен план "Перехват". Скрывшегося с места ДТП водителя задержали в столичном районе Капотня.

Пострадавших госпитализировали. Как сообщила одна из них - певица Линда, грузовик появился на улице внезапно.

"Грузовик появился из ниоткуда. Мы с племянницей шли по пешеходном переходу. Вариантов не было, если только не под колеса броситься, и мы бросились под колеса", - рассказала Линда журналистам РЕН ТВ и призналась, что очень боялась возвращения машины.

Но "МАЗ" развернулся, проехал мимо пешеходного перехода и скрылся.

Певицу доставили в НИИ им. Склифосовского. Источник ТАСС сообщил, что ее состояние не вызывает опасений у медиков.

В полиции опровергли слухи о том, что водитель грузовика умышленно протаранил группу москвичей. По предварительной версии, находившийся за рулем машины мужчина, не справился с управлением.

По факту произошедшего полицией проводится проверка.

В департаменте транспорта уточнили, что автомобиль "принадлежит ЗАО "Компаньон", зарегистрированному в Московской области".

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