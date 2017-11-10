﻿﻿ Подъезд жилого дома обрушился в Ижевске (Видео)

На перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской обрушилась угловая секция жилого девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва, передает ИНТЕРФАКС.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Территория вокруг дома огорожена. Из других подъездов эвакуировали около 500 жильцов девятиэтажки. В рухнувшей секции жили 99 человек. Сообщается, что на первом этаже находился детский центр "Эрудит".

Подробности произошедшего устанавливаются. Под завалами могут находиться десятки человек. Есть пострадавшие, сообщает местное МЧС.

На место трагедии уже выехал глава региона Александр Бречалов, он сообщил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения.

- Ехал тогда в троллейбусе. Думал, что он перевернется... Было просто жесть. Очень мощный взрыв, – описал произошедшее один из очевидцев.