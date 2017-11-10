﻿﻿ Шесть человек погибли под завалами дома в Ижевске

При обрушении жилого дома в Ижевске погибли шесть человек, среди них двое детей. Лайф опубликовал список погибших.

1) Берестова Л., 69 лет;

2) Кирилл К., 13 лет;

3) Гарифуллин И., 48 лет;

4) Дарья К., 8 лет;

5) Герман К., 56 лет;

6) Неизвестная женщина.

Кроме того, ещё трое несовершеннолетних пострадали, одного из них доставили на стационарное лечение, а двух осмотрели амбулаторно.

На месте обрушения жилого дома не было обнаружено следов взрывчатки. Следователи также изучают данные камер видеонаблюдения, документов, изъятых в организациях, обслуживающих дом.

Подъезд дома на Удмуртской улице частично обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. На место ЧП прибыл глава МЧС Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.