﻿﻿ Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва в Ижевске

Были отработаны все элементы именно по поиску последнего пострадавшего.

Работы по разбору завалов на месте обрушения жилого дома в Ижевске завершены, сообщает kazanfirst.ru.

В 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки работы главой администрации Ижевска и управляющей компанией. Сегодня были отработаны все элементы именно по поиску последнего пострадавшего, - сообщил СМИ начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

По его словам, результате обрушения погибли семь человек, двое из них дети. Кроме того, еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Одна девушка до сих пор находится в больнице. Всего 10 пострадавших.

Трагедия произошла в Ижевске 9 ноября. Из-за взрыва газа в квартире на третьем этаже жилого дома рухнул весь подъезд из восьми квартир, которые восстановлению не подлежат. Всего в доме проживало около 550 человек.