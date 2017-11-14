﻿﻿ Казахстанцы живут в разбитом автобусе на трассе в России

Трое казахстанцев-водителей автобуса, попавшего в смертельное ДТП с участием российских военнослужащих, вынуждены жить в покореженном транспорте прямо на трассе под городом Алейск (РФ), пишет Today.kz со ссылкой на "Амител".

ДТП произошло 8 ноября - пассажирский автобус, следовавший рейсом Усть-Каменогорск - Новосибирск, столкнулся с двумя легковыми машинами. В ДТП погибли четверо российских военных.

Казахстанцы не могут вернуться домой из-за расследования, которая ведет военная прокуратура РФ.

По данным издания, один из водителей автобуса также поручил травму.

Сообщается также, что все запасы продовольствия и воды у казахстанцев закончились.

- Мы помогли, чем смогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую. Кто направляется в сторону Барнаула, прошу, не останьтесь равнодушными, помогите мужчинам! Они ни в чем не виноваты. Просто стали заложниками сложившейся ситуации, - пишет россиянка в соцсети.

Напомним, ДТП произошло рано утром 8 ноября на 106-м километре автодороги А-322 Топчихинского района.

По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Алейска не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение, впоследствии допустил столкновение с автобусом Foton, под управлением 54-летнего водителя.

От удара автобус выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault, двигавшимся в сторону Алейска.