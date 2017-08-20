﻿ Какой будет погода в Актюбинской области 20 августа

Прогноз погоды на 20 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет".
В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов. Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов.
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов тепла, днём 22-24 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают солнечный день. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла. Днём 20-25 градусов тепла.
В Алматинской области облачно, без осадков. Ночью +11… +16 градусов, днём 23-28 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.
В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха составит от +3…+8 градусов ночью до 17-22 градусов тепла днём.
В Жамбылской области синоптики обещают дожди с грозами. Температура воздуха составит от +13…+18 градусов ночью до 28-33 градусов тепла днём.
В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днём от +28 до +33 градусов по Цельсию.
В Карагандинской области пасмурно, дожди с грозами. Ночью температура воздуха 4-9 градусов тепла, днём ожидается +18…+23.
В Костанайской области пасмурно, без осадков. Ночью на территории региона ожидается от +7 до +12 градусов по Цельсию, днём +22…+27.
В Кызылординской области солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём от +30 до +35 градусов.
В Мангистауской области солнечно, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов ночью, и от +20 до +25 днём.
В Северо-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +5…+10 градусов, днём от +20 до +25 градусов по Цельсию.
В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днём 30-35 градусов тепла.
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