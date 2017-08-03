﻿ Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев

Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев

Автор:
Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев

О методике расчета рассказал председатель Комитета по статистике МНЭ РК Нурболат Айдапкелов.

О методике расчета среднемесячной заработной платы казахстанца рассказал председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов, передает Today.kz.

"Зарплата считается очень просто. Берутся отчеты крупных и средних предприятий сплошным методом. Более 50 тысяч предприятий, которые отчитываются по численности работников и фонду заработной платы. Фонд оплаты берется и делится на среднюю численность работников, в итоге мы получаем среднемесячную заработную палату. Такие же данные есть у нас по малому бизнесу – цифры немного ниже, чем по крупным и средним предприятиям", - сказал Айдапкелов.

Он отметил, что статистика по зарплатам является большим бюллетенем, где отражены данные по всем видам деятельности и профессиям.

"Естественно, будет у кого-то выше, у кого-то - ниже, но в среднем она 143 тысячи тенге. Поэтому тут никакого, как у нас некоторые эксперты говорят, обмана нет. В то же время, когда мы считаем среднемесячную заработную плату, то в фонд оплаты труда входят также премии, отпускные и так далее, поэтому такая цифра выходит", - добавил Айдапкелов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Естественно это и ежу понятно...
Вы лучше расклад дайте по специальностям и должностям... тогда картина сразу станет ясной!
А то один ест кило икры в месяц, другой перебивается хлебом насущным... и по статистике оба живут припеваючи...
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03.08.2017, 16:17
фото пользователя alexstar007
alexstar007
winkwinkwink А в среднем все мы б...ди.  
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03.08.2017, 17:18
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