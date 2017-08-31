﻿ Ураган «Харви» может навредить казахстанскому тенге

Последствия урагана «Харви» окажут негативное влияние на тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил руководитель аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов.
«Валютная пара USDKZT будет находиться под влиянием рынка нефти. На фоне последствий урагана «Харви» в Мексиканском заливе спрос на нефть со стороны американских НПЗ резко снизится, что приведет к росту запасов сырой нефти», - отметил эксперт.
По информации специалистов, восстановительные работы могут занять несколько недель, что заставляет участников рынка продавать нефтяные контракты на рынке. Вероятнее всего, марка Brent подешевеет и окажется в коридоре 49 – 51 доллар за баррель. Это приведет к тому, что валютная пара USDKZT повысится и будет торговаться в коридоре 335 – 338 тенге за доллар США.
«Евро на мировом валютном рынке укрепляется. На фоне роста евро и ослабления казахстанской валюты, валютная пара EURKZT, по нашим прогнозам, будет находиться в ценовом коридоре 405 – 415 тенге за один евро. Китайский юань по отношению к казахстанскому тенге ведет себя стабильно, курс пары CNYKZT составит 50 -53 тенге за один китайский юань», - уточнил Сергей Полыгалов.
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