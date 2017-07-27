﻿ После ЧП в Алматинской области приостановлена эксплуатация самолетов ЯК-12

Эксплуатация самолетов ЯК-12 приостановлена до завершения расследования.
Комитет гражданской авиации МИР РК приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.
"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа" Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования", - сказано в сообщении КГА МИР РК.
Расследованием данного происшествия занимается Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.
Напомним, что 27 июля в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет выполнял авиахимработы.
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