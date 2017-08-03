﻿ Мужчину задушившую мать осудили в Астане

В мае этого года после распития спиртных напитков сын задушил мать, передает ИА «NewTimes.kz».

Конфликт возник на почве алкогольного опьянения.

«Сын схватил мать и стал сдавливать ей шею, перекрывая доступ кислорода в дыхательные пути. В результате женщина скончалась», - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.