﻿ В Костанайской области насильник, надругался над подростком

В Костанайском районном центре Карабалык 47-летний местный житель изнасиловал 16-летнего подростка, сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По информации Карабалыкского РОВД, насильник недавно освободился из мест лишения свободы. Преступление совершено 8 августа, тогда же мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением.

В ходе проверки обращения женщины факт сексуального насилия в отношении подростка подтвердился. Ведется досудебное расследование, на время которого подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Санкция статьи за насилие в отношении несовершеннолетнего предусматривает до 15 лет лишения свободы.