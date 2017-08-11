﻿ Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

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Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД региона.

В Жамбылской области в ходе ссоры начальник Управления ДВД Жамблыской области ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

"10 августа ночью после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М.Ж., начальниками Управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и Бектургановым Е.О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сказано в официальном сообщении.

По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

"Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой Прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан. В настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева М.И., Бектурганов Е.О. водворен в ИВС", - добавил Садубаев.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
новости про полисменов за последнее время в СМИ изнасиловали то коллегу то несовершеннолетнюю, убийство граждан,подделка документов, драки, ссут где попало, поножовщина, куды катимсяam

http://meta.kz/novosti/kazakhstan/925868-v-aktyubinskoy-oblasti-policeyskiy-predan-sudu-za-izbienie-podozrevaemogo.htmlhttps://www.nur.kz/1480324-policeyskie-iz-aktobe-kryshevali-po.htmlhttp://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/46413-policeyskogo-osudili-za-iznasilovanie-14-letney-devochki.htmlhttp://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/94225-policiya-izvalyalas-v-nefti-i-chernoy-ikre-glavnyy-policeyskiy-oblasti-ustroil-nagonyay-podchinjonnym.htmlhttps://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/12/29/74928https://total.kz/ru/news/obshchestvo/pisayuschiy_politseyskiy_uvolen_iz_organov_vnutrennih_delhttps://timeskz.kz/22061-prokuror-i-nachalnik-rovd-kryshevali-podpolnye-kazino-v-vko.html

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11.08.2017, 17:43
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Нормально решили, по понятиям. Интересно, что стало причиной "неприязненных отношений "? Врезку не поделили? Хотя где там в жамбыле... Баню делили наверное
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12.08.2017, 11:04
фото пользователя ферзя
ферзя
Национальная кадровая политика, пророчила и будет пророчить подобные моменты.  Помнится подобное уже случалось в акурат после Президентской республиканской аттестации. В Актауской области начальник одного из райотделов убил оперуполномоченного. А все так славно началось - люди обмывали то что прошли отбор лучших из лучших. И вот эти лучшие оказались худшими. Вопрос - кого всеж выгнали? Раньше при СССР руководителем подразделения мог стать только профи огромного значения. А что есть у профи. Прежде всего острый ум, крепкая воля, выдержка, далеко не последнюю роль играли нравственные качества и даже наличие авторитета среди сослуживцев. Человек таких качеств не мог совершить подобных глупостей если мозги не зарастут гнилью. Ведь каждая звездочка это был большой и самоотвержаный труд, что сам по себе подразумевает и самоконтроль. 
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12.08.2017, 19:13
фото пользователя ферзя
ферзя
Сейчас руководители ставят руководителей по иным критериям И честность не сулит абсолютно не какой карьеры а принципиальность может лишить и работы. Именно такую роль сыграла республиканская аттестация. Руководители получили карт бланш на вытеснение неугодных. Конечно, тот кто мог послужить начальникам пользой и выгодной правдой выпадал из этих списков  худших, если даже по несколько раз проваливал психотесты, или не мог сдать знание законов. Неугодные прошедших все даже на отлично, все равно вытеснялись по разным причинам. Тем кто хотел что либо оспорить предлагали судится с президентом страны.  А кто прошел эту аттестацию Вы наверно не раз видели. Конечно остались и порядочные сотрудники, но увы далеко не в том количестве в котором хотелось бы и то, для того чтоб разбавить этот беспредел. Какой профессионализм нужен сегодня чтоб стать начальником? Зачастую это умение брить нежно зад языком, быть в определенном родстве с сильными мира сего, или быть состоятельным ф
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12.08.2017, 19:34
фото пользователя ферзя
ферзя
финансовым обеспеченцем. И что от таких можно ожидать? наверно того что случилось или даже хуже. Потенциал предателем сейчас так велик  Парадокс в том, что если офицер не предатель то ему придется там хреново. Только предателям открывает система двери карьерного роста в основном. В данном случае три тупых идиота - один руководитель подразделения общественной безопасности отвечающий за охрану общественного порядка - умора. Второй начальник самого бдительного и скрытного подразделения - встал в аккурат под камеры. и третий который куриными мозгами обеспечивал безопасность страны от самого коварного зла. Остается просчитать потанциал подчиненных им подразделений. А что меня вообще не удивляет что все они напрямую подчинены начальнику ДВД который в данной истории вообще не каким уком. не наказан и не привлечен. Почему - догадаетесь сами. 
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12.08.2017, 19:43
фото пользователя 1870
1870
ферзя, не знаю, открою африку или нет. Но все же приведу такое - несколько лет назад (не больше 10) в одном южном городе, ночью, в ходе картежных посиделок в большом ресторане, хозяин-бизнесмен проиграл свое нехилое заведение своему оппоненту по столу - большому начальнику полицейской организации. И нормально. Ресторан претерпел ремонтик, сменилась вывеска и бизнес попер дальше. Такие нынче "офицеры"...
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12.08.2017, 19:50
фото пользователя ферзя
ферзя
Встречал и таких. Особенно в 90-е к концу. Видел как одного мителили охранники полковника за то что он за сутки проиграл то что я за всю жизнь не заработал - а он и половины не оплатил играя под слово офицера. Думаете застрелился? Мы то его спасли так выглядеть в наших глазах -нет пошел на повышение.  Сейчас таких берут в космонавты и в хоккей такие играют, если заплатят А таким есть чем платить. 
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12.08.2017, 20:04
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