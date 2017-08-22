﻿ Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

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Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

Об этом сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Актюбинка Надежда Иванникова выложила на страничке "Жалобная книга Актобе" в Инстаграм пост о посещении дома престарелых, где живет ее бабушка. Автор написала, что у пенсионеров пропадает одежда, их плохо кормят и не дают ложки. А на входе у посетителей забирают телефоны. Один пост сопроводила фотографией ужина: в миске лежит кусочек рыбы и картошка.

Руководство дома престарелых подало на автора жалобы в суд. Истец требовал, чтобы Надежда Иванникова опровергла сведения, изложенные в жалобе, и выплатила за моральный вред 300 тысяч тенге. Руководство дома престарелых журналистам прокомментировало, что их подопечных стариков и инвалидов хорошо кормят и одевают. 70 процентов их пенсий используют на приобретение мягкой мебели, средств гигиены, лекарства, которые не относятся к перечню бесплатных. Жалобу Иванниковой назвали ложью.

21 августа гражданский суд в Актобе вынес решение - отказать в удовлетворении требований администрации дома престарелых к Надежде Иванниковой. Мотивировочную часть решения судья пока не зачитывала. Надежда Иванникова после оглашения решения не могла сдержать слез.

- Наконец-то я высплюсь, с 12 июля были бессонные ночи, - коротко сказала Надежда Иванникова журналистам.

Кстати, ее бабушку из дома престарелых родственники забрали.

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Все комментарии (1):
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my.imya
"Актюбинка выиграла суд у дома престарелых" - звучит так, как будто она доказала все, о чем писала. На самом деле отказали в требовании опровергнуть и выплатить 300тыс. тенге. Я так понимаю, что это все очень хлопотно и затратно доказывать или опровергать, и стороны все-таки договорились мирно разойтись, тем более истица тоже переживала, одно дело - на эмоциях писать, другое дело, отвечать в суде. Ну хорошо, что так все обошлось, и бабушку забрали.
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22.08.2017, 10:18
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