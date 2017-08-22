﻿ Шестиклассницы обвинили преподавателя в непристойном поведении

Две учащиеся посёлка Белькуль, который находится на въезде в Кызылорду, обвинили учителя математики в непристойном поведении. Они пожаловались на то, что мужчина якобы во время урока прикасался к «запрещённым» частям тела, передает телеканал «Астана».

Заявление в полицию на Акпара Исахаева поступило в апреле этого года. Его забрали прямо из учебного заведения. В июле дело передали в суд.

В ходе следствия одна из девочек отказалась от своих показаний. По её словам, они просто хотели подшутить над учителем.

«Думали, пожалуемся и Акпара агай выгонят из школы. Но получилось совсем не так. Все закрутилось очень быстро. Поэтому я решила маме рассказать всю правду, признаться. Учитель нас не трогал совсем. Конечно же, я очень сильно раскаиваюсь, хочу, чтобы выпустили учителя, прошу у него прощения», - заявила 11-летняя Дина Нагызбаева.

Дина уже забрала заявление из полиции. Однако другая школьница, имя которой не называется, пока настаивает на первоначальной версии. Между тем, на защиту математика встал весь преподавательский состав школы и даже родители. Мужчину называют примерным семьянином.

«Класс Акпар агай обычно делил на 4-5 групп, расставлял так парты, чтобы дети сидели друг против друга, по 5-6 детей в каждой группе. Как он бы на уроке мог щупать девочек? Мы хотим справедливости. Из-за этой истории, честно говоря, в преддверии нового учебного года, я, женщина, уже и сама опасаюсь. Прослужить столько лет и стать жертвой клеветы может стать каждый», - говорит учитель истории Улмекен Юсупова.

«Мы с ним ровесники, так вот даже с нами он всегда деликатен, не позволял себе ничего лишнего. Так что быть такого не может», - заявила жительница поселка Ботагоз Мадирова.

«Я знаю Акпара Исахаева на протяжении 20 лет. В коллективе пользуется уважением. Мы хотим всестороннего разбирательства этого дела», - отметил председатель профсоюза учителей Тлеген Халыков.

Заседания суда по данному делу проходят в закрытом режиме. Раскрыть детали инцидента адвокат математика пока не может.

«Хочу отметить, что в настоящее время учителя, мало того, что социально не защищены, имеют маленькую зарплату, вместе с тем и со стороны государства юридически они не защищены. Мой подзащитный обвиняется в совершении развратных действий на уроке, перед всеми учениками класса. То есть, любой ученик, имеющий неприязненное отношение к учителю, может голословно написать на него любое заявление и за это его могут посадить, осудить», - заявил юрист Жасулан Танатаров.