﻿ Вертолет МИ-8 разбился в Актюбинской области

Пострадавшиx нет.
На западе Казахстана потерпел крушение вертолет МИ-8, передает "Диапазон" со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
"Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". Пострадавшиx нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе 3-x человек и 1 пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время департамент по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР РК расследует происшествие.
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