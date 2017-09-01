﻿ Приговор Акжаркын Турлыбай огласят в октябре

Адвокат девушки выразил оптимизм в отношении предстоящего судебного решения.

Приговор по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в КНР в контрабанде наркотиков, огласят в октябре. Об этом в интервью МИА «Казинформ» в Китае сообщил адвокат девушки, представитель юридической компании «Rainmaker» Сяо Чжаньдэ.

«Утром 30 августа в городе Гуанчжоу я провел встречу с Акжаркын. Мы обсудили ход рассмотрения нашего дела. Я ей сообщил, что итоговое судебное решение можно ожидать в течение двух месяцев, предположительно в октябре этого года. Об этом мне стало известно из разговора с судьей», - сказал он.

По словам адвоката, у девушки очень хорошее самочувствие и психологический настрой. «У нее все в порядке. Администрация и персонал следственного изолятора внимательно относятся к ней. В камере с ней содержатся 19 человек. Акжаркын не теряет времени и совершенствует знания китайского языка - она уже потихоньку начала читать книги на китайском языке», - сказал Сяо Чжаньдэ. Он выразил оптимизм в отношении предстоящего судебного решения.

«С самого начала и до сих пор я твердо убежден и настаиваю на невиновности девушки. Ожидаю, что решение суда будет справедливым», - резюмировал адвокат. Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай. В суде девушку защищают китайские адвокаты Фэн Чжицзянь и Сяо Чжаньдэ.