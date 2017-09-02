﻿ Из-за беспорядков в Астане перекрыли дороги

"Мы просим граждан, жителей Астаны, воздержаться от провокаций и непродуманных действий", - заключил министр информации и коммуникаций РК.

Конфликт между рабочими едва не спровоцировал беспорядки в Астане вечером 2 сентября. Полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны около девяти часов вечера. На место прибыл спецназ. Начали скапливаться люди, постепенно нарастал конфликт, завязывались драки. Официальные ведомства воздерживались от комментариев, но по слухам причиной стала драка между рабочими, строящими комплекс "Абу-Даби Плаза", сообщает sputniknews.kz.

"Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса "Абу-Даби Плаза". Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности", - сказал очевидец, не пожелавший представиться.

Скопившиеся на перекрестке люди пытаются прорваться через оцепление полиции. Завязалась драка, которая перемещается в сторону Мангилик ел. Транспорт разворачивают. На месте скопились около трех сотен человек, полицейские разгоняют толпу.

Полиция не применяет силовых мер в отношении собравшихся, но настоятельно просит разойтись. "Идите домой. Уезжайте, пожалуйста", - обращаются силовики к зевакам.

Однако толпа не хочет расходиться. Некоторые снимают полицейских на телефон, несмотря на просьбы этого не делать.

Позднее ситуацию прокомментировали аким города, ДВД, и министр информации и коммуникаций РК. По их словам, конфликт, произошедший между рабочими и охранниками на строительном объекте "Абу Даби Плаза", локализован.

"Принятыми мерами конфликт локализован, обеспечена охрана общественного порядка. Проводится проверка", - отметили в ведомстве.