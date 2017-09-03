﻿ В Астане во время общественных беспорядков задержали 41 человека

В Астане во время общественных беспорядков задержали 41 человека

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В Астане во время общественных беспорядков задержали 41 человека

Заместитель генерального прокурора Андрей Лукин заявил, что ситуация после конфликта на стройке "Абу-Даби Плаза" находится под контролем.

В Генпрокуратуре рассказали о последствиях конфликта с иностранными рабочими на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане.

"Отдельные лица порядка 41 человека были доставлены в подразделения органов внутренних дел для проведения проверки и реагирования", – сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.

По информации Лукина, нарушения закона со стороны сотрудников правоохранительных органов допущено не было.

"Ситуация находится под контролем. Доставленные в подразделения полиции люди были в нетрезвом состоянии. Будут приниматься соответствующие меры", – добавил заместитель генерального прокурора.

Андрей Лукин также уточнил, что среди задержанных только граждане Казахстана. Граждан Индии не задерживали за нарушение общественного порядка.

Рядом с подразделениями спецназа находились не только высокопоставленные чиновники генеральной прокуратуры, но и аким Астаны Асет Исекешев, который наблюдал за тем, как спецназ не даёт разгореться конфликту.

Ранее в МВД сообщили, что между работниками из Индии и гражданами Казахстана возникла небольшая потасовка. В результате произошла массовая драка с участием около 30 человек.

Полицейские утверждают, что ситуация находится под контролем.

2 сентября в Астане на левом берегу был оцеплен перекрёсток Алматы и Туркестан. К месту ограничения движения приехали десятки полицейских, пожарные, медики и ОМОН.

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