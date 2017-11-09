﻿﻿ Задержанный карагандинец умер от остановки сердца

Эксперты провели вскрытие и установили точную причину кончины подозреваемого, передает МИА «Казинформ».

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является внезапная остановка сердца, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области.

То есть удары головой об асфальт не были смертельными. По версии следствия, подозреваемый в грабеже «сам стал биться головой об асфальт».

Начато расследование по статье "Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление".

Напомним, задержание со смертельным исходом произошло 8 ноября в Караганде.