﻿﻿ Экс-руководитель "Жасыл ел" сел в тюрьму за мошенничество

Кайрат Абдихалыков получил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, передает BNews.kz.

Позже по амнистии 5 лет сократили до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.

29-летний Кайрат Абдихалыков руководитель молодежных отрядов в Костанае обвинялся в мошенничестве на сумму более 16 млн тенге.

Договорившись с предпринимателями, он устраивал к ним на работу в ИП своих знакомых, которых потом оформлял в трудовые отряды. В этом ему помогала менеджер костанайского филиала Анисья Еремина, которая составляла липовые акты выполненных работ и платежные ведомости.

На основании этих документов деньги из республиканского бюджета перечислялись и затем похищались Абдихалыковым и его подельниками.

Последние уже получили условные сроки, двое из них освобождены от наказания. Всё похищенное подсудимые вернули в казну государства.