﻿﻿ Почему убийца судьи получил пожизненный срок

Абдрахманов неоднократно совершал преступления. Старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов считает, что перевоспитать его невозможно, пишет bnews.kz.
Как пишет Кожахметов, в 2001 году Медет Абдрахманов осужден за совершение грабежа к одному году условно.
В 2003 году также в Кокшетау он совершил изнасилование в извращенной форме и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. В 2005 году вышел по УДО.
В 2006 году совершает убийство жителя Кокшетау, наносит жертве 30 ножевых ранений и скрывается в Атырау. Там он совершает мошенничество и грабеж. В итоге его осудили на 14 лет лишения свободы.
Через 10 лет Абдрахманов освобождается по УДО. В 2016 году он совершил покушение на изнасилование, но в связи с примирением с потерпевшей дело прекратили.
На процессе по убийству судьи Жанны Бердыгуловой Абдрахманов не раскаялся, вину не признал.
Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей, на котором прокурор-гособвинитель просил суд назначить пожизненное лишение свободы.
Напомним, по делу об убийстве судьи Жанны Бердыгуловой 33-летнему Абдрахманову назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.