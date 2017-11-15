﻿﻿ В Кокшетау водитель автобуса употреблял опиум

За управление транспортом под действием наркотиков мужчине грозит до трех лет лишения водительских прав, пишет sputniknews.kz.
В полицию поступила информация о том, что в Кокшетау водитель автобуса употребляет наркотики, при этом продолжает заниматься извозом.
Полицейские остановили автобус с пассажирами под управлением 36-летнего мужчины. Водитель был направлен на прохождение медосвидетельствования. Как показала экспертиза, он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением опия.
В ходе допроса задержанный пояснил, что наркотики принимает внутривенно. Установлено, что мужчина устроился водителем маршрутного автобуса около полутора месяцев назад, ранее не судим.
В отношении нарушителя собран административный материал, ему грозит лишение права управления транспортным средством на три года.
Автобус водворен на штрафстоянку. Полицией вынесено представление о недопущении подобных фактов директору автобусного парка.
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