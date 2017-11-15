﻿﻿ Родители, убившие годовалых близнецов, пытались покончить с собой

Подозреваемые в убийстве двоих годовалых близнецов - их родители Алла Волченко и Эмиль Гильмутдинов пытались покончить с собой после совершения преступления. Об этом рассказал адвокат мужчины Амангельды Сариев, передает Today.kz.

По словам юриста, его подзащитный - сожитель матери убитых детей Эмиль Гильмутдинов раскаивается в содеянном.

- Он признает свою вину, раскаивается в том, что один совершил преступление, однако гражданская жена была в курсе, поэтому обоих судят по части 2 статьи 99 "Убийство", - сказал Сариев.

Эмиль Гильмутдинов является гражданином Республики Узбекистан. По словам адвоката, умысел убить детей появился у него после поездки в Ташкент.

- Когда он приехал из Ташкента, у него уже был умысел покончить с детьми. Когда он убил своих детей, то сказал об этом жене. Она была в курсе. Мотив преступления - постоянное нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Якобы дети мешали ему жить, - рассказал адвокат.

Амангельды Сариев также сказал, что Алла Волченко знала о том, что тела детей будут спрятаны в холодильнике.

- Мать была в курсе. После этого они поехали в "Рамстор" на Фурманова и там оставили старшего сына. Они хотели, со слов Гильмутдинова, потом покончить жизнь самоубийством. Они снимали квартиру на перекрестке улиц Гоголя и Панфилова, открыли там газ, но почему-то не получилось. Утром они явились в УВД Турксибского района, - сказал адвокат.

По результатам медицинской экспертизы, оба подсудимых вменяемы.