﻿ ​Редакция газеты «Диапазон» примет на работу редактора сайта

​Редакция газеты «Диапазон» примет на работу редактора сайта

Автор:
​Редакция газеты «Диапазон» примет на работу редактора сайта

Для работы на сайте diapazon.kz требуется грамотный сотрудник, который интересуется новостями нашего города и мира, ориентируется в пространстве интернета и в соцсетях.

Редактору сайта diapazon.kz нужно будет заниматься поиском новостей, наполнять сайт контентом, писать самому и активно продвигать сайт в соцсетях. Чтобы эта деятельность была успешна, по нашему мнению, мало быть просто образованным (высшее образование обязательно) и грамотным (любовь к чтению и знание падежей приветствуется) человеком.

Желательно быть интересной личностью, разделять ценности, принятые в «Диапазоне», и хотеть принести пользу обществу, актюбинцам и нашей газете.

Работа не удаленная, нужно быть в редакции в течение рабочего дня и онлайн почти всю жизнь.

Резюме направляйте по адресу: gazeta@rifma.kz

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Все комментарии (11):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Вообще такое можно и на freelance-основе предлагать!)
Чай издание не республиканское, чтобы в офисе постоянно находится. Тем более, что интернет сейчас кругом и всюду. Так бы я пошел, но только по "удалёнке" :)
Да я думаю, многие завсегдатае сайта на это согласятся)

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19.07.2017, 14:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
яБ в "редакторы" пошел, пусть меня научат. В.Маяковский. Интересно, что значит - разделять ценности, принятые в «Диапазоне»winked,а какие ценности в Диапазоне? заманчивая работа, разделять ценности)))
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19.07.2017, 14:33
фото пользователя sabrina
sabrina
если материальные ценности $, то я согласна))
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19.07.2017, 14:56
фото пользователя Panzer
Panzer
рекомендовал бы : VIP Pest
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19.07.2017, 14:37
фото пользователя taxsist2
taxsist2
sabrina  думаю ценности $ у всех кампаний, но работники должны разделять другие ценности)) находится целый день в офисе)) быть он лайн всю жизнь(плох тот начальник который не мечтает стать рабовладельцем) ну и наверное другой стандартный набор типа быть преданным идеям свободы слова и т.п,а вопросы сколько заплатят это будет говорить о том,какая Вы меркантильная особа, говорите не то,что Вы сделаете для кампании,а сразу спрашиваете сколько Вам заплатят и какой соц.пакет,думаю Вас уже вычеркнулиlol
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19.07.2017, 15:48
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Panzer-польщён вашим комментарием.спасибо вам большое у меня настроение сильно поднялось,для меня главное внимание ну и уверенность вселяете в меня.ещё раз спасибо большое  Panzer.Когда хороший номер Диапазона,интересный с интересными комментариями комментаторов,я потихоньку проделываю кое что ДЛЯ СЕБЯ.ну например захожу на какие нить сайты следящие за куками пользователя,там и супер куки и т.д нахватаюсь штук двадцать и тащу за собой на Диапазон их всех)просмотр увеличивается немножко)это как бы благодарность Диапазону за интересный номер.иногда вроде пустяковое дело, но бывает уходит два три часа на это).всех секретов не буду открывать.просто без постановы ,подтасовки ,и не из личных интересов,чисто в знак благодарности и всё по чесноку.
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21.07.2017, 19:40
фото пользователя Zhanarik
Zhanarik
Не знаю насчет ценностей "Д", но почти во всех статьях газеты грамматические и орфографические ошибки. Стыдно, господа, стыдно!
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20.07.2017, 11:25
фото пользователя Legolas
Legolas
Возраст, национальность, пол... без ограничений?
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21.07.2017, 11:36
фото пользователя Panzer
Panzer
Vip так редактор и должен уметь делать конфетку. И хорошие знания Айти не помешают:)
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21.07.2017, 19:55
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Panzer.не хотелось бы писать но для будущего.любая работа для меня заказана.в том смысле, что я на инвалидности с нерабочей группой.с большим удовольствием поработал бы на Диапазон,если приняли бы.НО увы(в любом случае приходиться подрабатывать с нашим пособием не депутатским долго не проживёш.ну а во вторых как можно не работать вообще.просто сидеть не возможно,хорошо когда есть любимое дело..временами приходиться лечиться(вот опять ложусь думаю с одной болезнью я справлюсь на этот раз.планов много как бы в которые входит и сайт диапазон.немного заскучал.но надо здоровье подправить прежде всего чтоб что то начать задуманное давно.по максиму сделать побольше добрых дел.на жизнь не жалуюсь очень повезло с родными,семьёй..пару планов есть.вот тока здоровье подправлю и можно будит по сотрудничать сообща и с редактором и с комментаторами.ну и спасибо вам за моральную поддержку,мне это очень помогает.
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23.07.2017, 19:53
фото пользователя my.imya
my.imya
Удачи Вам и выздоровления, здоровья побольше! Настрой боевой в выздоровлении много значит, желание работать помогает в борьбе с болезнями.  Между прочим, Донцова, в тяжелые времена своей страшной болезни, начала как раз свою писательскую деятельность. Я хоть и не поклонница ее романов, но как человека ее очень уважаю.
Еще раз удачи Вам!
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24.07.2017, 15:22
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