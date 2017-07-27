﻿ Абаев прокомментировал мемы с Николасом Кейджем в чапане

Абаев прокомментировал мемы с Николасом Кейджем в чапане

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Абаев прокомментировал мемы с Николасом Кейджем в чапане

Министр информации и коммуникаций РК не увидел ничего плохого в популярности фото с Кейджем в Астане.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал популярные в Интернете мемы с Николасом Кейджем в казахском чапане. По мнению министра, выражение лица Кейджа на фото добавило популярности традиции дарить чапан, передает Today.kz.

"Мне кажется, это красивая традиция нашего народа, которая благодаря выражению лица Кейджа превратилась в мем. Ничего плохого я в этом не вижу. Более того, теперь каждому гостю в министерстве информации и коммуникаций будем дарить чапан", - сказал Абаев.

Напомним, фотография Николаса Кейджа с казахском чапане стала популярной после того, как интернет-пользователи обратили внимание на напряженное выражение лица актера.

Кейдж принимал участие в кинофестивале "Евразия" в Астане. В своем видеообращении он рассказал, что его тронули теплый прием и дружелюбие казахстанцев.

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