﻿ Египет до сих пор не сообщил о местонахождении задержанных студентов из РК

В то же время официальные власти Египта заверили, что студенты здоровы и содержатся в безопасных условиях.

Египетская сторона до сих пор не сообщила дипломатам из РК, где содержатся задержанные казахстанские студенты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает Today.kz. В то же время официальные власти Египта заверили, что студенты здоровы и содержатся в безопасных условиях.

"По ситуации с нашими соотечественниками, задержанными правоохранительными органами Египта, сообщаем, что египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об их местонахождении. (...) Посольство Казахстана в Каире продолжает требовать от властей разъяснений и обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам", - сообщил Жайнаков.

Представитель казахстанского МИД добавил, что, по неофициальной информации, в условияx действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории Египта, в этой стране проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности.

"В этой связи посольство (Казахстана в Египте - Прим. автора) проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами. Руководство МИД Казахстана держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле", - отметил руководитель пресс-службы МИД РК.

По словам Жайнакова, посол Казахстана в Каире 27 июля вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта для обсуждения вопроса о задержании шестерых казахстанских студентов.

Напомним, о пропаже шестерых казахстанских студентов стало известно 24 июля. Студенты проживали в Каире в одной квартире. Четверо из них проходили обучение на языковых курсах с начала года, еще двое прибыли на обучение 11 июля. С 20 июля все шестеро перестали выходить на связь.

В беседе с корреспондентом Today.kz отец одного из пропавших - Каната Берика - Ардак Берик рассказал о последнем разговоре с сыном до его исчезновения.

25 июля дипломаты выяснили, что шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Руководитель пресс-службы МИД сообщил, что посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.