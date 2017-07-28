﻿ Как пережить жару без вреда для здоровья

Где бы ни застала вас жара – на морском курорте, на даче, в походе или городе, главный вопрос: как пережить её без вреда для здоровья?

Термос + полотенце

Ситуация: В дороге.

Самое главное в жару – не допускать обезвоживания. Всегда имейте при себе запас воды. Желательно, чтобы это была не пластиковая бутылка, а небольшой термос (например металлический), в таком случае вода надолго останется прохладной. Пригодится и небольшое полотенце, которое при необходимости вы сможете смочить водой, чтобы обтереть шею, грудь, виски и руки – это улучшает самочувствие. При повышении давления такие обтирания и вовсе становятся методом скорой самопомощи.

Вижу воду

Ситуация: в доме ребенок и пожилой человек.

Если в доме есть ребенок или пожилой человек, всегда держите емкости с водой в поле зрения. В любой комнате дети и пожилые люди должны иметь возможность попить, но важно, чтобы вода находилась у них на глазах, так как те и другие часто не обращают внимания на первые признаки жажды, а обезвоживание у них наступает очень легко. Не оставляйте окна открытыми, если в доме ребенок.

Мокрые шторы

Ситуация: жара на даче, где нет кондиционера.

Роль кондиционера частично могут выполнять вентилятор и увлажнитель воздуха. Кстати, некоторые врачи советуют вместо одного кондиционера использовать пару вентиляторов, считая такой вариант охлаждения более безопасным. Если есть шторы, намочите их или завесьте окна любыми кусками влажной ткани – например простынями. И устройте сквозняк – не бойтесь его, жара несравнимо опаснее для здоровья, особенно если речь идет о пожилом человеке или сердечнике. Все дела на воздухе перенесите на раннее утро (до 10 часов) и вечер (после 18 часов), оставшееся время проводите в доме. Этот режим нужно соблюдать, если день пасмурный, но жаркий – опасно не столько солнце, сколько высокая температура воздуха. Если рука тянется установить на кондиционере температуру ниже +20 градусов, удержитесь – не стоит опускать ее ниже +24...+25. Резкий перепад температур – тоже нагрузка на организм. Для малоподвижных пожилых людей, например, этого может быть достаточно для развития пневмонии.

Тёплый душ

Ситуация: вы дома или на даче, приняли все меры, но страдаете от жары.

Почаще принимайте душ или даже ванну – буквально каждый час. Не обливайтесь холодной водой. Намного эффективнее и безопаснее будут процедуры с водой комнатной температуры или чуть прохладнее. Такая вода охладит лучше и не вызовет спазма сосудов, которые в жару и так работают с нагрузкой.

В стиле ню

Ситуация: одежда для жаркой погоды.

Врачи советуют в жаркую погоду держать маленьких детей без одежды. Обойтись минимумом вещей стоит и взрослому, если позволяет ситуация. Чем легче тело будет отдавать тепло, тем вам будет комфортнее. Единственно пригодная в жару одежда – просторная хлопковая или тонкая льняная. Не надо тесных топиков, красивых нарядов на детях, обтягивающих джинсов и синтетики!

Нервы шалят

Ситуация: с вами происходит нечто странное.

Признаки отрицательного воздействия жары на организм – не только жажда и голов­ная боль. Это может быть и необычная агрессия или гипервозбуждение. А еще – слабость, разбитость, вялость. Или проблемы со сном. В жаркие дни нужно внимательно относиться к любым странностям в поведении – своем и близких, особенно детей. Если грудничок в жару непривычно долго спит, если малыша трудно разбудить, если старик капризен и беспокоен, если беременная женщина жалуется на головокружение – все это повод уточнить, все ли в порядке, вызвав врача.

6 вещей, которые нужно иметь при себе в жаркий день

Если в зной вам нужно добраться из пункта А в пункт Б, положите в сумку следующие вещи – это облегчит вам дорогу и выручит в экстренной ситуации.

Вода. Среди предметов первой необходимости этот – главный. Маленькое полотенце. Поможет, если стало дурно. Телефон. Обязательно нужен для связи с близкими в экстренном случае или для вызова скорой помощи. Записка с адресом. Поможет посторонним и врачам скорой, если вам станет плохо. Нашатырь. Простой способ быстро привести человека в чувство. Пульверизатор. Будет легче, если периодически опрыскивать лицо водой. Увлажняющие капли для глаз. Особенно важны для тех, кто носит линзы – им нельзя допускать пересыхания слизистой глаз.

Источник sobesednik.ru.