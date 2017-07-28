﻿ Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября

Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября

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Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября

Школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, переносятся на 2 сентября.

Как рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки, перенос связан с тем, что в 2017 году первый день праздника Курбан-айт выпадает на 1 сентября, пятницу. В этот день у казахстанцев будет выходной.

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