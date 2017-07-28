﻿ Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября

Школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, переносятся на 2 сентября.
Как рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки, перенос связан с тем, что в 2017 году первый день праздника Курбан-айт выпадает на 1 сентября, пятницу. В этот день у казахстанцев будет выходной.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.