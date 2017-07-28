﻿ Экс-чиновник, ставший директором больниц после скандала с 20 000 $, вновь уволен

После публикации "Диапазона" о назначении на должность финансового директора скандально известного госслужащего облздрав сообщил, что Алмат Ермагамбетов освобожден от занимаемой должности.

27 июля на сайте и в газете "Диапазон" появилась публикация о назначении на должность финансового директора ГКП «Актюбинский медицинский центр» экс-чиновника облздрава Алмата Ермагамбетова. При этом управление здравоохранения отметило, что Алмат Ермагамбетов был назначен не финансовым директором, а исполняющим обязанности директора по консультативно-диагностическому отделению, хотя руководство «Aktobe medical center» подтвердило, что экс-замглавы облздрава стал финансовым директором.

В круг обязанностей и.о.директора входит разработка вопросов менеджмента и улучшения инвестиционного климата.

На новой должности экс-госслужащий успел поработать несколько дней, начиная с 24 июля, так как в облздраве заявили, что Ермагамбетов освобожден от занимаемой должности.

Напомним, экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда) Ботагоз Биекеновой, чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он заявил в полицию, стал потерпевшим в суде. Биекенову осудили, а чиновника после критики акима области уволили. Он подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ.