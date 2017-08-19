﻿ Тысячи актюбинцев посетили фестиваль ретро-песен

15 августа в Актобе прошел фестиваль ретро-песен "Ән ғұмыр", посвященный дню рождения композитора Шамши Калдаякова, сообщает "Диапазон".

Шамши Калдаяков - заслуженный деятель культуры Казахстана, один из основоположников современной казахской эстрады, автор государственного гимна РК, народный артист, композитор.

В фестивале прозвучали песни Шамши Калдаякова, ставшие хитами, а также песни его современников Аблахата Еспаева, Темиржана Базарбаева, Асета Бейсеуова, Нургисы Тлендиева. Звезды казахстанской эстрады Мирас и Куралай Бекжановы, Жадыра Арыстанова, а также гости из Алматы, Астаны и других регионов страны порадовали актюбинцев, исполнив старые добрые любимые песни.

Тысячи актюбинцев пришли насладиться песнями Шамши Калдаякова. На фестивале "Ән ғұмыр" актюбинцы смогли не только насладиться исполнением любимых песен артистами, но и сами спели вместе с ведущими. Слушатели старшего поколения вспомнили годы своей юности, ну а молодежь - смогла услышать и сохранить в памяти для будущих поколений песни, на которых выросли их мамы и папы, бабушки и дедушки.