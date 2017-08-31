﻿ 7-летняя девочка погибла в сливном колодце

7-летняя девочка погибла в сливном колодце

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7-летняя девочка погибла в сливном колодце

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7-летняя девочка упала в сливной колодец, который находился вблизи частного дома, где она жила.

Девочка упала в септик возле дома в городе Аксай Западно-Казахстанской области, около семи часов вечера. Девочку вытащили еще живой из колодца, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Других подробностей не сообщается, передает Мой город.

По данному факту ведется расследование. В Бурлинском РОВД данное происшествие зарегистрировано как несчастный случай.

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