﻿ ​В День Конституции в больнице в Новом родились 11 малышей

В родильном отделении «Актобе Медикал центра», так теперь называется областная больница, вчера на свет появились 6 мальчиков и 5 девочек, сообщает «Диапазон».

«Все малыши здоровые, мамы чувствуют себя хорошо. Девочки весят 2800-3200, среди мальчиков есть богатыри по 4200 граммов, - говорит Рустем Исаев, главный врач больницы. - К нам поступают со всей области. Обычно это женщины, которым предстоят сложные роды, у нас родильное отделение 3-го уровня. Первых рожениц сегодня уже выписали. Всем малышам, родившимся в День Конституции, подарили детские костюмы и игрушки».