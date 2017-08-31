﻿ Визитную карточку баурсака предложили составить семиклассникам в новых учебниках

В социальных сетях не прекращается обсуждение новых учебников для школьников. В этот раз отличился учебник русского языка для семиклассников, передает ИА «NewTimes.kz».

Facebook некоторые свои соображения по поводу нового учебного пособия.

«С утра, волосы дыбом. Решила почитать учебник русского языка за 7 класс, автор Сабитова. Я не знаю, что она курит или нюхает, но то, что она пишет вызывает, как минимум недоумение», - написала Жанетта Бегахметова.

По ее словам, в учебнике имеются весьма специфические задания, вроде: «Знаете ли вы примеры, когда всего один пост «взорвал» соцсети и сделал пользователя «звездой?» или «Придумайте визитную карточку баурсака».

«Я так понимаю, у автора учебника особенные отношения с соцсетями, видимо научилась пользоваться только недавно и решила дать мастер класс семиклассникам. Только вот не пойму причем тут русский язык? Далее, в данном учебнике описываются погодные условия Казахстана: вулканы, ландшафты. Не понятно с какой целью?! Вроде это не учебник географии. Кроме того, даются пояснения что такое ГМО, трансгены с попутным разъяснением ДНК. Кроме того, в учебнике русского языка даются пояснения по решению проблем соц защиты бездомных», - возмущается мать семиклассника.

По ее словам, она очень сильно хочет верить и надеяться, что автор всего лишь хотела расширить кругозор детей и умение мыслить широко и креативно.