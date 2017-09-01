﻿ Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке

Видео с поздравлением опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

Посол США в Казахстане Джордж Крол поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт на государственном языке. Видеопоздравление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

"Поздравляю всех со священным праздником Курбан айт! Я желаю всем семьям гармонии, мира и процветания в этот священный праздник! Пусть ваши дома будут полны радости и счастья. Спасибо", - говорит Джордж Крол в своем поздравлении.