﻿ 8 новых школ примут учеников в Актюбинской области

Всего в области запланировано строительство 25 школ на 10 080 мест, на общую сумму 24 миллиарда тенге, передает "Диапазон".

В этом году школы Актюбинской области примут 132 тысячи детей, 16 422 из них – первоклассники. Первый звонок, в связи с праздничными днями, прозвенит 2 сентября.

Двери 8 новых школ откроются в области в этот день. Две школы №63 и №64 в микрорайоне Батыс-2, школа в поселке имени Нокина и еще 5 школ в районах области (Уилском, Мугалжарском, Иргизском и Шалкарском). Еще одна школа с государственным языком обучения, выкупленная из частной собственности, начнет работать в «старой части» города.

Школы на 600 и 320 ученических мест в микрорайоне «Батыс-2» строились с целью решения проблемы трехсменного обучения в школе №23 и переполненных школ №1,17,21,27.

В торжественном открытии приняли участие аким города и аким области. Они, по традиции, перерезали ленточку, а затем совершили тур по школам, ознакомившись с их оснащением. В школах предусмотрены профильные кабинеты, спортзалы, большие столовые и библиотеки.

Кабинеты оборудованы интерактивными досками, муляжами, объемными моделями, стендами, наглядными пособиями, обучающими дисками и учебниками.

3-этажная школа в поселке им. Нокина также строилась с целью решения проблемы «трехсменки» в Благодарной средней школе. 5 школ в районах области заменили ветхие и аварийные школы.

По обновленной программе образования продолжат обучение в этом году учащиеся 1,2,5,7–х классов. Всего 57 тысяч учащихся Актюбинской области будут охвачены этой программой. На приобретение новых учебников из местного бюджета выделено 1,1 млрд. тенге.