﻿ Казахстанка с тремя детьми спасена из Ирака и доставлена в Грозный

Казахстанка с тремя детьми спасена из Ирака и доставлена в Грозный

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Казахстанка с тремя детьми спасена из Ирака и доставлена в Грозный

Казахстанка с тремя детьми находилась в числе 12 человек, спасенных из Ирака и доставленных на самолете в столицу Чечни, пишет РИА Новости.

Четыре женщины и восемь детей летели в сопровождении заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияда Сабсаби, в аэропорту Грозного их встретили детский омбудсмен Анна Кузнецова, представители администрации и главы правительства Чечни.

Анна Кузнецова намерена без промедления вылететь с детьми в Москву, "если удастся уладить все проблемы".

Ранее глава Чечни рассказал, что в иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции, в результате чего удалось освободить и доставить в безопасное место граждан Казахстана и РФ.

"По ним будет собран материал, они будут допрошены и принято процессуальное решение. Поскольку они добровольно вернулись на родину, явились с повинной, мы примем, в соответствии с законом, у них явку с повинной и в дальнейшем в отношении них не будут возбуждены уголовные дела", - отметили в центре противодействия терроризму.

Там сообщили, что в статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях" есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям".

Судьбу гражданки Казахстана решат власти этой страны. "Она у нас находится транзитом", - уточнил собеседник.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

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