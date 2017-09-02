﻿ Геннадий Головкин снова станет отцом

Геннадий Головкин снова станет отцом

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Геннадий Головкин снова станет отцом

Второй ребенок боксера родится в США, передает vesti.kz со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

"Со мной в США регулярно находится брат Максим, потому что он - часть команды и один из тренеров. Рядом и жена с сыном, который учится в американской школе и радует нас. Моя жена сейчас беременна. Мы ждем нашего второго ребенка. Он родится здесь, в США", - сказал Головкин в интервью газете.

Геннадий и Алина Головкины связали себя узами брака десять лет назад - 7 июля 2007 года, до свадьбы они встречались семь лет. По информации казахстанских СМИ, Алина, как и супруг, родом из Караганды. Она не ведет публичную жизнь, имеет два высших образования, но пожертвовала карьерой ради семьи. Первенец пары родился в 2009 году, его назвали Вадимом в честь погибшего старшего брата боксера.

В сентябре Головкин сразится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, бой пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной T-Mobile Arena. К настоящему моменту все билеты на бой распроданы. На кону будут стоять чемпионские пояса Головкина по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Канело выставит на бой титул журнала The Ring, а сам будет претендовать на чемпионские пояса WBA (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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