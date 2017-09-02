﻿ С Днем знаний казахстанцев поздравил министр образования

Он отметил, что в текущем учебном году больших изменений не будет, передает inform.kz.

«Дорогие учителя, школьники и родители! Всех Вас от чистого сердца поздравляю с сегодняшним праздником знаний - первым звонком, с началом нового учебного года! Желаю, чтобы наши дети стали ведущими учениками, получили качественные знания и хорошее воспитание, и в будущем, чтобы для них открылись все двери большой жизни! Пусть исполнится самая заветная мечта родителей!», - отметил в своем выступлении Ерлан Сагадиев.

«Все важные решения были приняты в прошлом учебном году. Теперь мы продолжим эту работу. Учителя готовы, учебники доставлены. Мы эту работу каждый день держим на контроле», - добавил министр.

Сообщается, что в первый учебный день около 380 тысяч казахстанских первоклассников пошли в школы. Это на 10,5 тысячи детей больше, чем в 2016 году.