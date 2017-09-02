﻿ В Алге строится памятник Есет батыра

Спонсором строительства стал актюбинский предприниматель, выделивший 32 млн. тенге, передает "Диапазон".

1 сентября аким Актюбинской области побывал в Алгинском районе, где ознакомился с ходом строительства монумента Есет батыра.

Высота монумента составит 11,5 метров, работы планируется завершить к середине сентября.

Новый памятник станет частью мемориального комплекса им.Есет Батыра. Сейчас комплекс включает в себя мавзолей, музей и ряд зданий для обслуживания посетителей. Аким области проверил состояние мемориала и прилегающей территории, а также ход ремонта подъездной автодороги.

Глава региона подчеркнул, что строительство монумента Есет батыра необходимо завершить до 10 октября, поскольку осенью планируется отметить 350-летний юбилей казахского полководца.