﻿ Исчезла ли вонь в Актобе? Опрос среди горожан и предложение спать с открытыми окнами

Встреча общественников, блогеров и представителей власти в неформальной обстановке. Обсуждали разные темы, в том числе и проблему неприятного воздуха в Актобе.

Экс-вице министр образования, ныне блогер Мурат Абенов предложил сделать Актобе городом открытых окон. Идея к нему пришла после сообщения актюбинских властей, что в городе больше не ощущается зловоние, сообщает "Диапазон".

В конце августа в новом дворце школьников в неформальной обстановке встретились общественные организации Актобе, блогеры и представители власти. Обсуждали злободневную тему вони. Гостем встречи был казахстанский блогер Мурат Абенов. Обсуждая проблему экологии, замакима области Кайрат Бекенов и представители общественности не без гордости рассказывали, что приняли эффективные меры против вони, которая царила месяц назад. И даже в знак доказательства своих слов, Бекенов открыл форточку в помещении, где проходила встреча. Впечатленный рассказом о борьбе с вонью экс-вице-министр образования вспомнил о теории разбитых окон.

- Когда-то в Нью-Йорке была очень высокая преступность, и каждый день разбивались окна. Но когда пришел новый мэр (Рудольф Джулиани – прим.авт.), все изменилось. Каждый день разбивают окна, и каждый день ставят новые. И когда стали постоянно ставить стекла, их перестали разбивать. Преступности стало меньше, город стал преображаться. И Нью-Йорк, где когда-то был бардак, стал чистым городом, - говорил Мурат Абенов. – А что, если создать в Актобе проект «Город открытых окон»? Мы когда-то объединились из-за вони. Все мы: бизнесмены, чиновники, обычные граждане сидели с закрытыми окнами. Потом мы объединились в борьбе с вонью. И теперь, когда вони нет, чтобы нам было приятно дышать, мы открываем окна. Проект открытых окон стал бы для Актобе брендом. Мы не закрываем окна, как Грузии, в бундестаге все стекла прозрачные. Так и меньше преступности будет, и меньше пыли, и больше доверия.

Идею Абенова актюбинские общественники поддержали. Как именно его будут воплощать еще не предложили. А после собрания организаторы встречи решили провести на улице опрос, дабы вновь доказать, что горожане дышат более чистым воздухом, чем ранее.

Замакима области Кайрат Бекенов предложил узнать мнение у работников дворца школьников, но блогер заметил, что они получают зарплату от акимата и вряд ли ответят искренне. Журналисты предложили опросить жителей районов Шанхай и Жилгородок, где вонь ощущается больше всего. Однако организаторы сослались, что на это уйдет много времени. В итоге опросили прохожих в районе Капитал Плаза. Мнения респондентов разделились: кто-то говорил - вонять перестало, другие утверждали - вонь все еще появляется временами.

Также общественники задавали вопрос: вы спите с открытыми окнами?