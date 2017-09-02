﻿ Через 4 года он будет переиздан: Эксперты о скандальном учебнике по русскому языку

На официальной странице МОН РК в Facebook появились очередные разъяснения по поводу обновленного учебника по русскому языку для 7 классов, сообщает NUR.KZ.

Составители говорят, что действительно, учебник имеет непривычную структуру, да к тому же еще идет в комплекте с электронным приложением.

По их словам, содержание учебника отражает исключительно современные реалии. И в любом случае, по прошествии четырех лет пособие будет переиздано.

Директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова пояснила, что такая практика существует во всех развитых странах. Например, в Австрии учебники переиздаются ежегодно.

По ее словам, над этим учебником трудился авторский коллектив, сформированный издательством. Основным автором выступила Зинаида Сабитова, которая работала и над предыдущими учебниками по русскому языку.

Только на этот раз она разработала пособие в соответствии с обновленным содержанием школьного образования. Так или иначе, до 2020 года будут обновлены абсолютно все школьные учебники.

«Похоже, что авторы решили совместить в одном учебнике все предметы, включая информатику», – пишут в соцсетях недовольные родители.

Эксперты же уверяют, грамматика, орфография и пунктуация по-прежнему являются основой программы изучения русского языка. А вот подход к изучению действительно изменился.

По мнению участников брифинга, тексты пособия приносят определенную пользу, обогащают словарный запас, развивают речевые навыки. В них поднимаются темы этики и семейных ценностей, рассказывается о мире вокруг нас, о профессиях.

«Разработка новой школьной программы – это болезненный процесс, который всегда вызывает резонанс в обществе. Новые технологии меняют все: от организации учебного процесса до роли учителя и самого ученика в этом процессе.

Например, прежде чем учить детей по учебникам с обновленным содержанием, учитель должен сам пройти обучение по так называемой кембриджской технологии обучения. Постоянная смена деятельности на уроке, взаимодействие в группах, упор на функциональность знаний – все это должно способствовать развитию самостоятельности учеников», -считает доктор философских наук и одна из разработчиков учебных программ по русскому языку Куралай Уразаева.

Эксперты отмечают, что современный учебник – это уже не источник информации, а навигатор. Он – как и учитель – направляет, помогает формировать необходимые навыки, учит искать информацию, – таково мнение Каримовой Бейбиткуль. Поэтому сегодня постепенно уходят в прошлое задания наподобие «перепиши», «вставь пропущенную букву». Новая методика больше ориентирована на функциональную, аналитическую практику.

Немаловажно, что сейчас, когда многие из пособий еще не утверждены, каждый житель республики может принять непосредственное участие в их создании.

Бейбиткуль Сарсенхановна призвала заинтересованных лиц просмотреть и прокомментировать выставленные на сайте центра «Учебник» проекты будущих пособий и пообещала, что их пожелания обязательно примут к сведению.