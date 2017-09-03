﻿ Кайрат Ералиев победил американца в финале и принес Казахстану первое "золото" на ЧМ-2017

Казахстанский боксер Кайрат Ералиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 56 килограммов Ералиев раздельным решением победил 19-летнего американца Дюка Рогана - 3:2.

Отметим, что 26-летний Ералиев впервые в карьере выиграл на международном уровне золотую медаль. До это были одни "бронзы": в 2013 году он стал третьим на чемпионате мира в Алматы, в 2014 - на Азиатских играх, а в 2015 и 2017 - на чемпионатах Азии.

Золотая медаль Ералиева стала для Казахстана первой на чемпионате мира-2017. Ранее бронзовыми призерами стали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).



Кроме Ералиева, в финал вышли еще два казахстанца - Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Посмотреть их бои, а также все остальные финальные поединки можно здесь.



Ранее кубинский боксер Хоанис Архилагос в весе до 49 килограммов победил Хасанбоя Дусматова (3:2), а в весе до 52 килограмм еще один кубинец Йосвани Вейтия был сильнее узбека Жасурбека Латипова.