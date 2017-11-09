﻿﻿ Конкурс для мам-рукодельниц объявляют актюбинские полицейские

По условиям конкурса, на снимке должна быть мама и ее ребенок в одежде со светоотражающими элементами, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

Победительницей станет мама, которая придумает самый креативный способ оформления детской одежды или других детских вещей светоотражающими лентами.

Победителей выберут жюри. Их фотографии используют в социальных кампаниях, пропагандирующих безопасность дорожного движения.

Конкурс «Заботливая мама» приурочен к республиканской акции «Неделя безопасности дорожного движения».

Заявки и фото нужно прислать до 16 ноября по адресу А.Молдагуловой 56 «б», каб. 316 или на электронную почту mps_040@mail.ru.

Телефон для справок: 72-97-12.