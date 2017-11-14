﻿﻿ Жители трех домов построили спортплощадку в Атырау

Жители трех многоэтажных домов 83В, 85 и 87Б по улице Жарбосынова в Атырау построили во дворе спортивную площадку. Площадка предназначена для игр в футбол и волейбол, передает Zakon.kz.

Жители домов летом решили облагородить пустырь, чтобы он стал местом активных игр. В течение одного месяца это заброшенное место превратилось в игровую площадку размером 30 х 12 метров. Теперь здесь дети играют в футбол, а по выходным их родители натягивают сетку и играют в волейбол.

В строительстве участвовали все жители трех домов плюс три частных дома с соседней улицы Автомобилистов. Каждая команда соседей отвечала за определенный фронт работ.

Для строительства нанимать никого не стали – решили делать все своими руками. А местный КСК взял на себя сварочные работы. Жители подали заявку в городской акимат для постановки спортплощадки на баланс.

Про этот двор и его соседей журналистам рассказали в региональном проектном офисе «Рухани жаңғыру». При этом там отметили, что это и есть одна из основных целей программы - не просто строительство площадок или социальных объектов, а личностный рост людей.