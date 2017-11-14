﻿﻿ Актюбинские футболисты не получают зарплату

О финансовых проблемах сообщил гендиректор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев на странице клуба в соцсетях. По его словам, сейчас никто из игроков в суд на клуб не подавал, передает "Диапазон".

Руководство ФК обещает выплатить зарплату в скором времени.

- Почти все футболисты поняли ситуацию. Со всеми обязательно рассчитаемся, и проблем не будет. Единственный игрок, который вышел с письменной претензией, что за каждый день просрочки хотел бы получить проценты это Фог-Поррье. Остальным игрокам я благодарен, что относятся к данной ситуации с пониманием, - пояснил Тюмалиев.

Он отметил, что в данный момент необходимо заняться и старыми долгами ФК «Актобе», а также развитием детско-юношеского футбола. Ранее эти вопросы постоянно откладывались на потом.

- В этом году мне не удалось начать работу на стадии планирования бюджета, штатного расписания и других важных моментов. Сейчас хочется спланировать все так, чтобы видеть концепцию развития клуба на будущее. Нужно перестать быть в розовых очках. Нужно реально оценивать ситуацию. Это касается и предыдущих долгов и развития детско-юношеского футбола, инфраструктуры, - сказал гендиректор ФК «Актобе».

Максат Тюмалиев убежден, что откладывать наболевшие вопросы дальше недопустимо: проблемы нужно начать решать уже в следующем году.

Гендиректор рассказал, что у Байтаны, Аслана, Шестакова, Сидельникова, Тотая и Айтбаева закончились контракты, и продлевать их пока не планируется.

Колчак, Фог-Поррье, Савич, Муарем и Обрадович также скорее всего не будут играть за «Актобе» в следующем году.