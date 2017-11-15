﻿﻿ На 1,3% выросло население Казахстана

Численность населения страны на 1 октября 2017 года составила 18,096 миллионов человек, городского – 10,383 миллионов человек (57,4%), сельского – 7,713 миллионов человек (42,6%), передает Zakon.kz.

По сравнению с 1 октября 2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тыс. человек или 1,3%.

Естественное движение населения

За январь-сентябрь 2017 года родились 293,3 тыс. человек, это на 6,2% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Коэффициент рождаемости - на 1000 человек 21,74 родившихся.

Естественный прирост населения по сравнению с январем-сентябрем 2016 года снизился на 18,0 тыс. человек или на 8,5% и составил 194,9 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,45 человек.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 98,4 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,29 умерших на 1000 человек.

За январь-сентябрь 2017 года в республике зарегистрировали 2386 умерших младенца до 1 года. Число умерших детей уменьшилось на 13,0%.

Число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 28,7% и составило 11 945 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 6,3% и составило 28 150 человек, сальдо миграции -16 205 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. В частности, доля прибывших из стран СНГ составила 70,6%, доля выбывших в страны СНГ - 89,8%.